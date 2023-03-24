В Александрове во время пожара в жилом доме эвакуировано 14 и спасено 6 человек

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, информация о пожаре на улице Ческа-Липа поступила диспетчерам Александровского пожарно-спасательного гарнизона в 06.22, на место выехали 18 сотрудников МЧС на шести пожарных машинах.

К моменту их приезда из подвала дома валил дым. Одно звено газодымозащитников тут же направилось на разведку, тушение и спасение людей.

Очаг возгорания быстро обнаружили, локализовали и ликвидировали, тем временем из дома эвакуировали 14 человек, включая шестеро детей, еще шесть человек, включая двух детей, спасли, выведя на свежий воздух при помощи дыхательных аппаратов.

К счастью, никто из людей не погиб и не пострадал. Площадь пожара составила 15 квадратных метров, сгорела внутренняя отделка подвала.

Дознаватели МЧС устанавливают причину возгорания.