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НовостиПроисшествия23 марта 2023 10:40

Во Владимирской области провели операцию «Розыск»

В ходе мероприятий задержано более двух десятков подозреваемых
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, в ходе операции участковые и сотрудники уголовного розыска, а также сотрудники ППС задержали за два дня 23 человека, находившихся в розыске за совершение преступлений, причем пятеро из них разыскивались в других субъектах страны.

Кроме того, сотрудниками уголовного розыска в Муроме задержан 36-летний мужчина, находившийся в межгосударственном розыске за Республикой Беларусь.

Кроме того, было установлено местонахождение семи без вести пропавших.