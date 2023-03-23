Во Владимирской области провели операцию «Розыск»

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, в ходе операции участковые и сотрудники уголовного розыска, а также сотрудники ППС задержали за два дня 23 человека, находившихся в розыске за совершение преступлений, причем пятеро из них разыскивались в других субъектах страны.

Кроме того, сотрудниками уголовного розыска в Муроме задержан 36-летний мужчина, находившийся в межгосударственном розыске за Республикой Беларусь.

Кроме того, было установлено местонахождение семи без вести пропавших.