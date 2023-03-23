Владимир
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия23 марта 2023 7:59

Во Владимире пять экипажей ДПС догоняли пьяного водителя на «Мерседесе»

Погоню владимирцы могли видеть около одиннадцати часов вечера в Ленинском районе
Алексей КОТМЫШЕВ
.

.

Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, около одиннадцати часов 22 марта экипаж ДПС заметил легковой автомобиль марки «Мерседес», который двигался по проезжей части, опасно маневрируя.

Попытка остановить легковушку успехом не увенчалась, и сотрудники ГИБДД устремились в погоню, в которой приняли участие пять машин ДПС. В результате водитель, промчавшись по проспекту Ленина, свернул на Верхнюю Дуброву, добрался до выезда на улицу Мещерскую и там вылетел с моста в кювет.

Как выяснилось, за рулем находился 26-летний местный житель, не имеющий водительского удостоверения и находящийся в нетрезвом виде, что подтвердило медицинское освидетельствование.

В общей сложности за все нарушения на него составлено 12 административных протоколов.