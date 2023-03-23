Во Владимире пять экипажей ДПС догоняли пьяного водителя на «Мерседесе»

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, около одиннадцати часов 22 марта экипаж ДПС заметил легковой автомобиль марки «Мерседес», который двигался по проезжей части, опасно маневрируя.

Попытка остановить легковушку успехом не увенчалась, и сотрудники ГИБДД устремились в погоню, в которой приняли участие пять машин ДПС. В результате водитель, промчавшись по проспекту Ленина, свернул на Верхнюю Дуброву, добрался до выезда на улицу Мещерскую и там вылетел с моста в кювет.

Как выяснилось, за рулем находился 26-летний местный житель, не имеющий водительского удостоверения и находящийся в нетрезвом виде, что подтвердило медицинское освидетельствование.

В общей сложности за все нарушения на него составлено 12 административных протоколов.