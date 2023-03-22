Во Владимире откроется выставка ростовской финифти

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23 марта в музейном центре «Палаты» откроется выставка «Огненное письмо: Ростовская финифть XIX-XXI веков», где будет представлено более 200 уникальных предметов из собрания Государственного музея-заповедника «Ростовский кремль».

Ростовская финифть - народный художественный промысел - изделия с миниатюрной живописью по эмали, которые в веках сохраняли первозданную яркость красок и прочность блестящей поверхности. Они ценились на Руси наравне с золотом и серебром. Финифтью украшали церковную утварь, одежду священнослужителей, оклады книг и икон. У народа были популярны яркие небольшие иконки - знать покупала ювелирные украшения, трубки, табакерки, часы и столовые приборы.

На выставке гости увидят настоящие шедевры из финифти - портреты поэтов, ученых и исторических личностей разных лет, изображения ростовских святынь, сказочные образы ведущего художника фабрики Александра Хаунова и заслуженного художника России Николая Куландина, душевные лирические пейзажи Александра Тихова и Валерия Кочкина и, конечно, великолепные иконы, которые вернулись в ростовскую живопись в 90-е годы прошлого века.