Во Владимирской области простились с военнослужащим, погибшим в зоне СВО

Фото со страницы администрации Петушинского района в ВК.

20 марта в посёлке Вольгинский состоялось прощание с нашим земляком, старшим лейтенантом Вооружённых сил Российской Федерации Алексеем Униковым. Об этом сообщила администрация Петушинского района на своей странице в ВК.

Алексей Уников с 2002 по 2007 годы обучался в Военном институте Военно-космической академии им.А.С.Можайского, с 2007 по 2012 годы проходил военную службу в Вооружённых силах Российской Федерации на офицерских должностях.

"С началом частичной мобилизации Алексей в возрасте 38 лет самостоятельно прибыл в военный комиссариат Петушинского района для участия в специальной военной операции и приступил к исполнению обязанностей заместителя начальника штаба батальона. 28 февраля 2023 года при проведении эвакуации раненых сослуживцев с поля боя героически погиб, исполнив свой воинский долг", сообщили в районной администрации.

Похороны прошли 20 марта. Слова соболезнования родным и близким выразили глава администрации Петушинского района Александр Курбатов и глава администрации поселка Вольгинский Сергей Гуляев. Среди тех, кто почтил память военнослужащего были также руководитель районного отделения Всероссийской организации ветеранов «Боевое братство», полковник запаса Анатолий Стребков и военный комиссар Петушинского района, подполковник запаса Сергей Бобков.