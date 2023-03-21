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НовостиОбщество21 марта 2023 8:07

Во Владимире сотрудники ГИБДД задержали 15-летнего водителя автомобиля

На днях в областном центре состоялись проверки по линии Госавтоинспекции
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, сотрудники спецроты ДПС регионального ГИБДД провели сплошные проверки на дорогах столицы региона, в ходе которых проверили около 450 машин.

Из их числа 25 водителей нарушили те или иные правила дорожного движения, два человека нарушили правила перевозки детей.

Самым необычным нарушителем оказался 15-летний юноша, которого остановили на одной из улиц города. Оказалось, что молодой человек тайком взял у родителей ключи от легковушки и отправился кататься. Парня передали прибывшим маме и папе.

Кроме того, был задержан один водитель, находившийся в нетрезвом виде.

По всем фактам были составлены административные протоколы.