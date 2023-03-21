Во Владимирской области 21 марта коронавирус подтвержден у 70 человек

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Во Владимирской области за прошедшие сутки 21 марта лабораторно подтверждено 70 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

20 случаев во Владимире, 10 - в Гусь-Хрустальном, 8 - в Ковровском, 7 - в Муромском, 6 - в Александровском, 4 - в Юрьев-Польском, по 2 заболевших в Петушинском, Киржачском, Камешковском, Вязниковском районах и Радужном, по 1 случаю в Судогодском, Собинском, Меленковском, Суздальском и Селивановском районах.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 182581 случаев заболевания (50551 сл. в г. Владимире, 19792 сл. в Муромском, 21652 сл. в Ковровском, 6482 сл. в Петушинском, 8768 сл. в Кольчугинском, 11175 сл. в Александровском, 7324 сл. в Юрьев-Польском, 16419 сл. в Гусь-Хрустальном, 1749 сл. в Судогодском, 3629 сл. в Собинском, 2052 сл. в г. Радужный, 5948 сл. в Киржачском, 4214 сл. в Камешковском, 3339 сл. в Гороховецком, 4647 сл. в Меленковском, 6143 сл. в Вязниковском, 6332 сл. в Суздальском, 2365 сл. в Селивановском).