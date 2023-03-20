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НовостиПроисшествия20 марта 2023 14:07

В Коврове произошел крупный пожар в нежилом доме на улице Бабушкина

Происшествие случилось в ночь на 20 марта
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 01.45 диспетчерам Ковровского пожарно-спасательного гарнизона поступила информация о горящем двухэтажном нежилом доме по адресу: улица Бабушкина, 16.

На место ЧП выехали 14 сотрудников МЧС на пяти пожарных машинах, а также четыре человека на одной машине от ведомственной пожарной охраны «КМЗ».

По прибытии на место оказалось, что вызов был совершен поздно и дом горит открытым пламенем.

В результате пожар был локализован и ликвидирован на площади 400 квадратных метров, никто из людей не погиб и не пострадал.

Причины возгорания устанавливаются дознавателями МЧС.