В Александрове местный житель убил бывшую супругу из-за бытовой ссоры

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как сообщает прокуратура Владимирской области, Александровский городской суд вынес обвинительный приговор 58-летнему мужчине, который обвинялся в совершении убийства бывшей супруги.

Судом установлено, что в октябре минувшего года мужчина находился дома, где несколько дней принимал алкоголь. Бывшая супруга, с которой они продолжали жить в одной квартире, начала упрекать его и просить прекратить пить, так как в скором времени мужчине следовало отправляться на работу на очередную вахту.

После ссоры мужчина дождался, когда бывшая жена снова войдет в его комнату, после чего накинул ей на шею заранее приготовленный ремень от брюк и душал ее. Пока та не перестала подавать признаки жизни.

Затем нетрезвый александровец завернул тело женщины в ковер и обвязал веревкой, после чего принялся звонить знакомым с просьбой помочь избавиться от трупа. Однако никто на помощь не пришел, так как все решили, что мужчина бредит на почве запоя.

Тогда он сам оттащил труп в погреб заброшенного сарая. Лишь дочь женщины, встревоженная долгим отсутствием матери, начала бить тревогу, и бывшего мужа задержали, свою вину он признал.

С учетом всех обстоятельств дела суд признал его виновным и приговорил к 9 годам 6 месяцам колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.