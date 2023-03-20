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НовостиОбщество20 марта 2023 12:53

В Селивановском районе инвалиду не выплатили положенную компенсацию

В результате местная жительница была вынуждена обратиться в прокуратуру
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: Диана Иванова

Фото: Диана Иванова

Как сообщает прокуратура Владимирской области, по обращению женщины-инвалида, пожаловавшейся на неисполнение своих обязательств со стороны владимирского отделения Фонда социального страхования России, была проведена проверка.

Установлено, что женщине назначена индивидуальная программа реабилитации, в рамках которой ей положены средства ухода. Тем не менее, женщина не смогла получить их бесплатно, и была вынуждена покупать за свой счет.

Местная жительница обращалась в Фонд социального страхования с соответствующим заявлением, но денег так и не получила.

По результатам проверки прокуратура внесла руководству Владимирского отделения Фонда социального страхования представление. По итогам его рассмотрения женщине сделали соответствующую компенсацию.