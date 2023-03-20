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НовостиОбщество20 марта 2023 10:01

Министром безопасности Владимирской области назначен Сергей Полузин

Первым его рабочим днем стало 20 марта
Алексей КОТМЫШЕВ
Сергей Полузин

Сергей Полузин

Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Как сообщил в своем телеграм-канале заместитель председателя Законодательного Собрания Владимирской области Роман Кавинов, пост министра региональной безопасности при областном правительстве возглавил Сергей Полузин.

Ранее он занимал должность руководителя контрольного комитета, позднее ставшего контрольным управлением.

Кто именно займет освободившийся пост начальника управления пока не уточняется.

В правительстве Владимирской области уточнили, что к обязанностям на новом посту Сергей Полузин приступит с 21 марта.