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НовостиСпорт20 марта 2023 7:37

Юные владимирские баскетболисты победили в чемпионате ЦФО

Теперь они выступят в суперфинале Всероссийского чемпионата «КЭС-Баскет»
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото с сайта мэрии

фото с сайта мэрии

С 14 по 17 марта в Ярославле прошел финал Чемпионата ЦФО по баскетболу среди мужских команд школьной баскетбольной лиги «КЭС-Баскет». Владимирскую область представляла команда учеников школы № 15 областной столицы, которая стала лучшей на региональном этапе.

Владимирские спортсмены одержали уверенные победы над командами Орловской, Курской, Воронежской и Тверской областей. В финале наши ребята обыграли команду Ярославской области и стали чемпионами ЦФО. Самым результативным игроком турнира признан Максим Голубев.

Теперь владимирские спортсмены выступят в суперфинале Всероссийского чемпионата «КЭС-Баскет», который пройдет в апреле в Ижевске.