Юные владимирские баскетболисты победили в чемпионате ЦФО

фото с сайта мэрии

С 14 по 17 марта в Ярославле прошел финал Чемпионата ЦФО по баскетболу среди мужских команд школьной баскетбольной лиги «КЭС-Баскет». Владимирскую область представляла команда учеников школы № 15 областной столицы, которая стала лучшей на региональном этапе.

Владимирские спортсмены одержали уверенные победы над командами Орловской, Курской, Воронежской и Тверской областей. В финале наши ребята обыграли команду Ярославской области и стали чемпионами ЦФО. Самым результативным игроком турнира признан Максим Голубев.

Теперь владимирские спортсмены выступят в суперфинале Всероссийского чемпионата «КЭС-Баскет», который пройдет в апреле в Ижевске.