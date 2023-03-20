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НовостиПроисшествия20 марта 2023 5:45

В Гусь-Хрустальном на улице Покровская сгорел жилой дом с гаражом

Происшествие случилось в четвертом часу ночи 20 марта
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 03.32 сотрудникам Гусь-Хрустального пожарно-спасательного гарнизона поступил вызов на улицу Покровскую, где горел частный жилой дом №38.

На место вскоре прибыли 11 пожарных на трех машинах. Им удалось локализовать и ликвидировать пожар на площади 112 квадратных метров, сгорел сам дом, а также гараж. Никто из людей не пострадал.

Дознаватели МЧС приступили к установлению причин возгорания.