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НовостиОбщество20 марта 2023 5:39

Гран-при "Суздальфеста" получил фильм "Светлые души"

Лучшим полнометражным фильмом стал "Финник"
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
кадр из фильма

кадр из фильма

19 марта подвели итоги "Суздальфеста".

Гран-при взял фильм «Светлые души». Специальный приз достался фильму «Музыка летней ночи» и : «Без Земли». Также приз достался фильму «Подсолнух».

В номинации "Детское кино" приз достался фильму «Дикие соседи».

Приз в номинации "Дебюты" у фильма «На глубине». В Студенческой анимации приз достался фильму «В поисках Мозга».

Решение жюри по коммерческой анимации: приз среди полнометражных фильмов получил «Финник». Лучшим сериалом стал сериал «Геройчики», серия «Новые герои». В номинации "Прикладная анимация" приз получил фильм «Песенка эскимоса».

Призом Оргкомитета фестиваля "Приз Славы" (им. Вячеслава Маясова) награждена Елена Струщенко