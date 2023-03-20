Гран-при "Суздальфеста" получил фильм "Светлые души"

кадр из фильма

19 марта подвели итоги "Суздальфеста".

Гран-при взял фильм «Светлые души». Специальный приз достался фильму «Музыка летней ночи» и : «Без Земли». Также приз достался фильму «Подсолнух».

В номинации "Детское кино" приз достался фильму «Дикие соседи».

Приз в номинации "Дебюты" у фильма «На глубине». В Студенческой анимации приз достался фильму «В поисках Мозга».

Решение жюри по коммерческой анимации: приз среди полнометражных фильмов получил «Финник». Лучшим сериалом стал сериал «Геройчики», серия «Новые герои». В номинации "Прикладная анимация" приз получил фильм «Песенка эскимоса».

Призом Оргкомитета фестиваля "Приз Славы" (им. Вячеслава Маясова) награждена Елена Струщенко