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НовостиОбщество19 марта 2023 15:11

В Юрьев-Польском появился первый проекционный пешеходный переход

Такая "зебра" обеспечивает видимость на расстоянии 150 метров
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото из паблика "Город Юрьев-Польский. Местное самоуправление" в ВКонтакте

фото из паблика "Город Юрьев-Польский. Местное самоуправление" в ВКонтакте

В Юрьев-Польском установили проекционный пешеходный переход, сообщает паблик "Город Юрьев-Польский. Местное самоуправление" в ВКонтакте. Разметка на дороге появляется благодаря светодиодным прожекторам, которые проецируют «зебру» на асфальт.

Такая "зебра" обеспечивает видимость на расстоянии 150 метров в любое время суток и в любых погодных условиях, будь это туман, снегопад или дождь. Также подобная разметка не подвержена износу и заметна при любом направлении и яркости автомобильных фар.

Напомним, в декабре светодиодные проекторы, светящие на дорожную разметку, появились в населенных пунктах Меленковского, Собинского, Суздальского и Ковровского районов на пяти пешеходных переходах.