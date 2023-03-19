В Вязниковском районе разведут наплавной мост из-за половодья

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 22 марта в Вязниковском районе на автодороге Вязники-Козлово-Бурино разведут наплавной мост через реку Клязьма для безаварийного пропуска льда. Движение по мосту будет временно прекращено, сообщает "Владупрадор". Мост будет смонтирован для переправы только после снижения уровня паводка. Для переправы пешеходов будут установлены деревянные мостики.

В течение года на мосту ведется круглосуточное дежурство. Кроме того, организован альтернативный объезд для жителей 17 населенных пунктов на противоположном берегу от Вязников. Маршрут следующий: Митины Деревеньки — Палкино — пос. Бурино — пос. Санхар Вязниковского района — пгт. Фролищи — пгт. Центральный Володарского района Нижегородской области. Протяженность объезда 100 км.

Напомним, что по прогнозам синоптиков, половодье во Владимирской области может начаться уже с 9 апреля.