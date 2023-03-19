В Александровском районе в ДТП погиб один человек

Фото группы «Подслушано Автомобилистов Владимир» в ВКонтакте

18 марта, в 17.30 на 119-м километре дороги «Колокша - Кльчугино - Александров - Верхние Дворики» произошло ДТП. Столкнулись «Мицубиси» и «Хендай».

По предварительной информации областного УМВД, 43-летний водитель «Мицубиси», ехавший со стороны Александрова в сторону Верхних Двориков, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Хендай».

38-летний водитель «Хендая» погиб на месте, 36-летний пассажир «Хендая» и водитель «Мицубиси» госпитализированы. Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства ДТП.