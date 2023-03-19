На пожаре в Муроме эвакуировали 15 человек

Фото с сайта регионального управления МЧС

18 марта в 4.36 поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме 19 на ул. Калинина в Муроме. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения.

На момент прибытия к месту пожара горела кровля дома. Сотрудниками МЧС было сформировано 3 звена газодымозащитной службы для эвакуации, разведки и тушения пожара. Пожарные не дали огню распространиться на весь дом, и ликвидировали пожар на площади 500 квадратных метров. Пострадала кровля, внутренняя отделка и имущество 2-го этажа. Информация о погибших и пострадавших не поступала. Сотрудники МЧС эвакуировали с места пожара 15 человек, из них 4 ребенка, сообщили в областном управлении МЧС.

К ликвидации пожара привлекались 8 единиц техники, 30 человек личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.