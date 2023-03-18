Двух жителей Владимирской области обвиняют в незаконном хранении наркотиков

Фото предоставлено УМВД России по Владимирской области.

Сразу двух жителей Владимирской области - из Александровского и Гороховецкого районов - представители районных ОМВД России обвиняют в незаконном хранении растительных наркотиков.

В Гороховецком районе 45-летний мужчина попался с коноплей массой почти 200 граммов. Высушенную растительную массу и семена полицейские обнаружили в картонных упаковках из-под напитков в гараже. А 34-летний житель города Струнино был пойман полицейскими при попытке приобрести наркотик через тайник-закладку.

Оба жителя Владимирской области признали свою вину. Уголовные дела с утвержденными обвинительными заключениями переданы в суд для рассмотрения по существу.