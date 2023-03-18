В Александрове врачи спасли пациенту ногу при помощи уникальной операции

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Врачи Александровской районной больницы совместно со специалистами ЦИТО им. Н.Н. Приорова Минздрава России провели 16 марта уникальную операцию по спасению пациенту ноги.

У молодого человека был разрушен тазобедренный сустав. Патологию вызвал гнойно-воспалительный процесс, распространившийся на сустав, и разрушивший головку бедренной кости с частью вертлужной впадины таза. После месяца, проведенного на лечении в хирургическом отделении, где пациенту купировали воспалительный процесс и дренировали гнойные затеки, молодого человека перевели в отделение травматологии для дальнейшего лечения.

Завотделением травматологии АРБ Алексей Сизиков ввиду неординарности случая, провел телемедицинскую консультацию со специалистами Национального медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова. После нее врач-травматолог-ортопед Андрей Жадин выехал в Александров для помощи в проведении операции по резекционной артропластике тазобедренного сустава с временной фиксацией в стержневом аппарате таз-бедро. Успешная операция позволит молодому человеку вернуться к привычному образу жизни и к труду.