На сотрудников администрации города Владимира завели уголовное дело по долгострою на Сакко и Ванцетти

Так дом выглядел в 2019 году. Фото с портала Google Maps.

Прокуратура города Владимира провела проверку соблюдения градостроительного законодательства и по ее итогам завела уголовное дело на сотрудников мэрии областного центра. Дело заведено по статье "превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий".

Как сообщают в прокуратуре, поводом для возбуждения дела стал тот факт, что строительство многоквартирного жилого дома по адресу: улица Сакко и Ванцетти, 26, которое велось с привлечением денег дольщиков, проходило с нарушениями.

"Впоследствии управлением архитектуры и строительства администрации города Владимира в разрешение на строительство необоснованно внесены изменения, противоречащие проектной документации", утверждают в прокуратуре.

Изменения оказались радикальными. Дом нельзя было ввести в эксплуатацию, так как он не соответствовал градостроительным нормам. В итоге дольщики до сих пор не получили свои квартиры. Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры города Владимира.