Совет отцов Владимирской области возглавил Сергей Арефьев

Фото предоставлено Правительством Владимирской области.

Во Владимире 17 марта состоялось заседание совета отцов Владимирской области, на котором в частности был выбран председатель организации. Как сообщили в Правительстве Владимирской области, 14 участников заседания единогласно поддержали кандидатуру Сергея Арефьева, отца двоих детей, члена клуба «Отцы особенных детей».

На заседании присутствовал первый замгубернатора Дмитрий Лызлов. Он отметил, что совет отцов может рассчитывать на поддержку региональных властей.

«Сохранение традиционных семейных ценностей, стабилизация демографической ситуации и повышение престижа ответственного отцовства – это абсолютный приоритет нашего государства», - отметил Дмитрий Лызлов.