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НовостиОбщество18 марта 2023 7:37

Во Владимирской области выделили 12 миллионов рублей на борьбу с борщевиком

На эти средства обработают более 355 гектаров
Алексей СУХОВ
Алексей СУХОВ
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Фото: Артем КИЛЬКИН

Губернатор Александр Авдеев выделил 12,44 млн рублей на борьбу с борщевиком Сосновского.

Выделенные на предотвращение распространения борщевика Сосновского средства позволят дважды обработать 355,43 га земель в 37 муниципальных образованиях региона. Областные субсидии на борьбу с опасным сорняком получили города Гороховец и Киржач, сельские поселения Александровского района, посёлок Никологоры и Паустовское сельское поселение Вязниковского района, сельские поселения Гороховецкого района, посёлок Анопино Гусь-Хрустального района, сельские поселения Камешковского и Киржачского районов.

Также бороться с борщевиком за бюджетные средства будут в Ковровском, Кольчугинском, Меленковском, Муромском, Петушинском, Селивановском, Собинском, Юрьев-Польском и Суздальском районах, а также в посёлке Ставрово.