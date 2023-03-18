Во Владимирской области 18 марта 2023 года коронавирусом заболели 82 человека

. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 18 марта 2023 года лабораторно подтверждено 82 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Вот как распределились случаи по районам: 19 сл. в г.Владимире, 12 сл. в Муромском, 9 сл. в Ковровском, 2 сл. в Петушинском, 5 сл. в Кольчугинском, 3 сл. в Александровском, 2 сл. в Юрьев-Польском, 14 сл. в Гусь-Хрустальном, 1 сл. в г. Радужный, 3 сл. в Киржачском, 1 сл. в Камешковском, 2 сл. в Меленковском, 4 сл. в Вязниковском, 4 сл. в Суздальском, 1 сл. в Селивановском.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 182359 случаев заболевания (50492 сл. в г. Владимире, 19766 сл. в Муромском, 21626 сл. в Ковровском, 6473 сл. в Петушинском, 8761 сл. в Кольчугинском, 11160 сл. в Александровском, 7317 сл. в Юрьев-Польском, 16385 сл. в Гусь-Хрустальном, 1748 сл. в Судогодском, 3626 сл. в Собинском, 2048 сл. в г. Радужный, 5943 сл. в Киржачском, 4208 сл. в Камешковском, 3337 сл. в Гороховецком, 4645 сл. в Меленковском, 6137 сл. в Вязниковском, 6326 сл. в Суздальском, 2361 сл. в Селивановском).