Во Владимирской области 939 избирательных комиссий из 975 обновят свои составы

Фото предоставлено избиркомом Владимирской области.

Во Владимирской области у большинства участковых избирательных комиссий истекает пятилетний срок их полномочий. В связи с этим будут переформированы 939 комиссий из 975, в состав которых входит более 8,5 тысяч человек.

«Срок полномочий большинства комиссий истекает в июне. Предстоит принять и рассмотреть комплекты предложений в новые составы УИК. Сроки очень сжатые, объем документов большой», - сказал председатель облизбиркома Вадим Минаев.

Кандидатуры в состав УИК могут вносить не только политические партии, но и общественные объединения, в уставах которых указано такое право, собрания избирателей по месту жительства, работы, учебы, представительные органы муниципальных образований. Необходимые образцы документов будут размещены на сайте облизбиркома.

Сбор предложений в составы УИК с 30 марта до 28 апреля будут осуществлять территориальные комиссии. Затем им предстоит проверить сведения о претендентах. Полномочия участковых избиркомов продлятся до 2028 года.