Судогодская ЦРБ задержала подрядчикам выплату 900 тысяч рублей

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Как сообщает прокуратура Владимирской области, надзорным ведомством Судогодского района проведена проверка исполнения законодательства в части оплаты работ по госконтрактам.

Установлено, что Судогодская ЦРБ заключила государственные контракты с 14 предпринимателями, включая поставки горюче-смазочных материалов, охрану и другое. Вместе с тем, хотя предприниматели свои обязательства исполнили, больница не смогла выплатить им деньги в срок.

В результате задолженность составила почти 900 тысяч рублей.

По результатам проверки главному врачу больницы было внесено представления, которое рассмотрено и признано обоснованным. Задолженность полностью погашена.