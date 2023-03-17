Во Владимире заместитель главврача заключила договор с предприятием в обмен на ремонт квартиры

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Утверждено обвинительное заключение в отношении заместителя главного врача по экономическим вопросам одного из медицинских учреждений Владимира, руководителя контрактной службы.

Установлено, что женщина предложила руководителю одного из юридических лиц за заключение договоров на оказание услуг между медицинским учреждением и подконтрольной последней организацией сделать ремонт у себя в квартире. Общая стоимость выполненных работ в квартире обвиняемой превысила 150 тысяч рублей. По окончании ремонта злоумышленница организовала заключение обещанных договоров, сообщает областная прокуратура.

За совершение преступления обвиняемой может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до двенадцати лет со штрафом в размере до шестидесятикратной суммы взятки. Уголовное дело будет направлено во Фрунзенский районный суд.

Кроме того, материалы прокурорской проверки явились основанием для постановки перед Министерством здравоохранения региона вопроса о привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности, вплоть до увольнения в связи с утратой доверия. Соответствующее представление прокурора находится на рассмотрении.