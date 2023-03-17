В магазине Вязников обнаружили контрафактную одежду

фото владимирской таможни

Контрафактную одежду и чулочно-носочную продукцию под торговыми марками «Adidas» и «Nike» обнаружили сотрудники Владимирской таможни. 1398 единиц нелегальных товаров выявлено в ходе таможенной проверки в одной из торговых точек.

«Документы по приобретению иностранной продукции, а также разрешения от правообладателей торговых марок собственник не предоставил, - рассказал начальник отделения контроля за ввозом и оборотом товаров Владимирской таможни Сергей Хлебцов. – Данный товар не имеет отношения к параллельному импорту, отличается невысоким качеством, может быть небезопасен для потребителей».

Проверка проводилась совместно с сотрудниками ОМВД России по Вязниковскому району. В связи с недоказанностью фактов перемещения выявленной продукции через таможенную границу Евразийского экономического союза товары и материалы проверки переданы сотрудникам территориального органа МВД России для принятия мер в соответствии с законодательством.