В Коврове местный житель украл золотую цепочку у спящей приятельницы

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, следователи полиции Коврова завершили расследование уголовного дела по обвинению 25-летнего местного жителя в совершении кражи и покушения на кражу.

По версии следствия, молодой человек находился в квартире приятельницы, и когда та заснула, забрал из ее кошелька золотую цепочку с подвеской стоимостью 15 тысяч рублей. Впоследствии он продал украшения в ломбард.

Также следователи доказали причастность парня к попытке вынести из торгового зала местного супермаркета двух капсул для посудомоечной машины стоимостью 3000 рублей.

Однако в тот раз молодой человек был задержан на кассе и передан сотрудникам полиции.

Сам ковровчанин вину полностью признал. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено на рассмотрение в Ковровский городской суд.