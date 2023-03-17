В Гусь-Хрустальном женщину оштрафовали за дискредитацию СВО

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Гусь-Хрустальным городским судом впервые рассмотрено дело об административном правонарушении по статье "публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации".

При рассмотрении дела суд установил, что 14 февраля женщина, находясь в общественном месте в Гусь-Хрустальном, публично высказывалась против участия Вооруженных сил РФ в специальной военной операции.

На судебное заседание она не явилась, хотя о месте и времени его проведения была извещена. Исследовав все доказательства по делу, суд пришел к выводу о том, что виновность подтверждена собранными по делу доказательствами, и назначил ей наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей.

Решение суда не вступило в законную силу.