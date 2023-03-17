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НовостиОбщество17 марта 2023 10:53

В Гусь-Хрустальном женщину оштрафовали за дискредитацию СВО

Женщина должна будет заплатить 30 тысяч рублей
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Фото: Алексей БУЛАТОВ

Гусь-Хрустальным городским судом впервые рассмотрено дело об административном правонарушении по статье "публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации".

При рассмотрении дела суд установил, что 14 февраля женщина, находясь в общественном месте в Гусь-Хрустальном, публично высказывалась против участия Вооруженных сил РФ в специальной военной операции.

На судебное заседание она не явилась, хотя о месте и времени его проведения была извещена. Исследовав все доказательства по делу, суд пришел к выводу о том, что виновность подтверждена собранными по делу доказательствами, и назначил ей наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей.

Решение суда не вступило в законную силу.