В Меленках мужчина пришел в гости однокласснику и обокрал его

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщает прокуратура Владимирской области. На днях надзорное ведомство Меленковского района направило в суд уголовное дело по факту незаконного проникновения в чужое жилище, а также по факту кражи.

По версии следствия, в середине января нынешнего года нетрезвый житель Меленок шел по улице Мичурина мимо дома бывшего одноклассника.

Вспомнив, что приятеля он не видел много лет, меленковец решил зайти к нему поприветствовать, а заодно попросить сигарет. Однако несмотря на стуки и крики дверь никто не открыл, и тогда незваный гость пробрался в дом и унес оттуда мобильный телефон и аккумулятор к нему, летний камуфляжный костюм с брюками, дуршлаг из алюминия, кастрюлю из нержавейки и 10 тысяч рублей денег.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено на рассмотрение в Меленковский районный суд.