Во Владимире на улице Красноармейской сгорел нежилой дом

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 10.37 диспетчеры пожарной охраны получили информацию о горящем жилом доме на улице Красноармейской, 38 корпус 4. На место ЧП прибыли 29 сотрудников МЧС на восьми пожарных машинах.

К моменту их прибытия из окон третьего этажа вырывались языки пламени. Четыре звена газодымозащитников направились на разведку и тушение и вскоре ликвидировали пожар, площадь которого составила 400 квадратных метра. В результате пострадали кровля и внутренняя отделка третьего этажа.

По предварительным данным, в огне никто не пострадал. Причину случившегося предстоит установить дознавателям МЧС.