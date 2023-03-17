В Ковровском районе должник оплатил 85 штрафов ГИБДД после ареста «BMW»

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Судебными приставами Ковровского района было возбуждено 85 исполнительных производств о взыскании штрафов с местного лихача за превышение скорости движения на общую сумму 57,5 тысяч рублей.

31-летнему должнику было направлено требование о погашении задолженности в пятидневный срок. Мужчина, игнорируя получаемые предупреждения, продолжал уклоняться от оплаты штрафов.

В результате судебный пристав-исполнитель вынес постановления о взыскании исполнительского сбора, а также о временном ограничении на выезд должника из России и запрете регистрационных действий в отношении отечественного автомобиля «ВАЗ-2107», принадлежащего молодому человеку. Однако и это не помогло.

А вот арест иномарки немецкого производства и ограничение должника в пользовании специальным правом управления транспортным средством сыграли решающую роль. Не желая отказываться от управления автомобилем и лишаться «BMW», мужчина оплатил задолженность в полном объеме.