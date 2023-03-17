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НовостиПроисшествия17 марта 2023 6:54

Во Владимирской области ожидается похолодание до -11 градусов

Температура опустится в ночь на воскресенье
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Как сообщает Владимирский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 17 марта ожидается температура воздуха от 0 до +5 градусов по Цельсию с северным ветром со скоростью 4-9 метров в секунду.

В ночь на 18 марта будет от - 4 до +1 градуса. В субботу днем ветер будет переменный со скоростью 2-7 метров в секунду, днем станет чуть прохладнее — метеорологи прогнозируют температуры от -2 до +3 градусов, а в ночь на 19 марта столбики термометров опустятся до отметок от -6 до -11 градусов.

Днем воздух разогреется до температур от -2 до +3 градусов, а в ночь на понедельник снова похолодает до диапазона от -6 до -11 градусов.