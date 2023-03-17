В Ковровском районе в ДТП один человек погиб и трое пострадали

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, 16 марта в 17.30 на 13 километре автодороги «Сенинские Дворики — Ковров — Шуя — Кинешма» 20-летний водитель «Лады» выехал на полосу встречного движения в нарушение дорожного знака, запрещающего обгон, в результате чего столкнулся со встречным автомобилем «Форд» поду правлением 51-летнего мужчины.

В результате ДТП 22-летний пассажир «Лады» скончался на месте происшествия. Кроме того, травмы получили сам водитель «Лады», а также водитель и его 51-летний пассажир «Форд», все трое были доставлены в больницу.

По факту ДТП в Госавтоинспекции проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются.