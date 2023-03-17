Трассу на Суздаль могут не успеть расширить к тысячелетию

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На следующей неделе ФКУ «Упрдор Москва – Нижний Новгород» должен объявить торги по расширению суздальской трассы. На первом этапе отремонтируют обход Суздаля, а работы второго этапа могут затянуться до 2026 года. Об этом в эфире ЦУРа сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Владимирской област Николай Теняков.

- Эта дорога федеральная. Участок от Владимира до границы с Ивановской областью тоже находится в федеральном ведении. В планах – капитальный ремонт на протяжении всего этого участка. Заказчиком работ является ФКУ «Упрдор Москва – Нижний Новгород». Позавчера у меня был разговор с руководителем этого учреждения, им уже довели финансирование. Они приступят к работам в этом году после определения подрядчика. Начинать они будут с участка обход города Суздаля, чтобы к 1000-летию города этот участок был отремонтирован и приведен в надлежащее состояние. Он менее затратный и попроще. Второй этап – участок от Владимира до начала обхода города Суздаля. Это уже будет, скорее всего, во второй половине 2024-го, начало 2025 года, может, 2026-й затронем, – рассказал министр.