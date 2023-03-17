В Суздале местный житель обвиняется в оскорблении чувств верующих

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Как сообщает Управление ФСБ России по Владимирской области, сотрудниками ведомства задержан 70-летний житель Суздальского района, которого обвиняют в совершении действий, выражающих явное неуважение к обществу в целях оскорбления чувств верующих.

По версии следствия, мужчина в одной из популярных соцсетей на своей странице выложил в открытый доступ материалы, представляющие собой глумление над религиозными чувствами христиан.

В качестве мотива называется негативное отношение мужчины к христианству, так как он является атеистом.

На основании оперативных данных на днях на мужчину было возбуждено уголовное дело, расследование которого продолжается.