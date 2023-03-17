Во Владимирской области 17 марта коронавирус подтвержден у 86 человек

. Фото: Олег ЗОЛОТО

Во Владимирской области за прошедшие сутки 17 марта лабораторно подтверждено 86 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

22 случая во Владимире, 12 - в Гусь-Хрустальном, 10 - в Ковровском, 8 - в Муромском, 7- в Суздальском, по 5 заболевших в Петушинском и Александровском районах, по 4 - в Юрьев-Польском и Камешковском районах, 3 - в Кольчугинском, по 2 случая в Радужном, Киржачском и Вязниковском районах.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 182277 случаев заболевания (50473 сл. в г. Владимире, 19754 сл. в Муромском, 21617 сл. в Ковровском, 6471 сл. в Петушинском, 8756 сл. в Кольчугинском, 11157 сл. в Александровском, 7315 сл. в Юрьев-Польском, 16371 сл. в Гусь-Хрустальном, 1748 сл. в Судогодском, 3626 сл. в Собинском, 2047 сл. в г. Радужный, 5940 сл. в Киржачском, 4207 сл. в Камешковском, 3337 сл. в Гороховецком, 4643 сл. в Меленковском, 6133 сл. в Вязниковском, 6322 сл. в Суздальском, 2360 сл. в Селивановском).