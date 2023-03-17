фото с сайта ГУ МЧС по Владимирской области

Во Владимирской области прошли командно-штабные учения МЧС России.

16 марта в соответствии с вводной, на территории области был обнаружен очаг торфяного пожара, огонь в процессе распространения перекинулся на траву и лесную подстилку. Реагирующим подразделениям предстояло выехать на место и потушить огонь. По прибытии были выполнены нормативы по прокладке магистральной линии с помощью пожарного рукавного автомобиля, установке насосной станции на водоисточник, установке пожарной автоцистерны на два гидроэлеватора и подача воды. Также были произведены спуски сотрудников МЧС России с борта вертолёта Ми-8 методом беспарашютного десантирования.

В практических мероприятиях второго этапа приняли участие 50 человек. Параллельно на базе Главного управления МЧС России по Владимирской области продолжились занятия для членов комиссии по ЧС и ОПБ региона, а также представителей органов местного самоуправления и ЕДДС.

Поставленные цели учений были достигнуты, задачи выполнены.