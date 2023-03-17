Владимир
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество17 марта 2023 5:50

Во Владимире новые границы исторического поселения утвердят в 2024 году

Проект вернули на доработку
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
.

.

Фото: Сергей МОРКОВКИН

Научно-методический совет Министерства культуры России вернул на доработку проект новых границ исторического поселения города Владимира.

«Учитывая, что проектирование осуществляется на территории, имеющей историческую и градостроительную ценность, а также необходимость многочисленных согласований с органами по охране объектов культурного наследия, ориентировочный срок утверждения проекта — конец 2024 года» - цитирует пресс-службу городской администрации Зебра - ТВ.

Сейчас Владимир весь считается историческим поселением. Застройщики вынуждены согласовывать свои проекты с Минкультуры РФ, что замедляет сроки строительства.

Напомним, что «Тектоника» предложила сжать границы исторического поселения до территории, ограниченной улицей Дворянская с запада и площадью Фрунзе с востока. Владимирские краеведы считают, что такие границы вычеркнут часть городской истории.