Во Владимире новые границы исторического поселения утвердят в 2024 году

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Научно-методический совет Министерства культуры России вернул на доработку проект новых границ исторического поселения города Владимира.

«Учитывая, что проектирование осуществляется на территории, имеющей историческую и градостроительную ценность, а также необходимость многочисленных согласований с органами по охране объектов культурного наследия, ориентировочный срок утверждения проекта — конец 2024 года» - цитирует пресс-службу городской администрации Зебра - ТВ.

Сейчас Владимир весь считается историческим поселением. Застройщики вынуждены согласовывать свои проекты с Минкультуры РФ, что замедляет сроки строительства.

Напомним, что «Тектоника» предложила сжать границы исторического поселения до территории, ограниченной улицей Дворянская с запада и площадью Фрунзе с востока. Владимирские краеведы считают, что такие границы вычеркнут часть городской истории.