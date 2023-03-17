Во Владимире 13 человек эвакуированы во время пожара в жилом доме

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, информация о пожаре поступила диспетчерам Владимирского пожарно-спасательного гарнизона в 18.11.

На место ЧП прибыло 19 сотрудников МЧС на шести пожарных машинах, к тому моменту в подъезде наблюдалось много дыма.

Одно звено газодымозащитников направилось на разведку, эвакуацию людей и тушение. Из дома было эвакуировано 13 человек, в том числе трое детей.

Оказалось, что горение происходило в подъезде, пожарные локализовали и ликвидировали пламя на площади 4 квадратных метра, сгорели находившиеся там вещи. К счастью, никто из людей не погиб и не пострадал.

Дознаватели МЧС приступили к установлению причин возгорания.