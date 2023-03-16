В Селивановском районе грузчика фиктивно оформили директором фирмы

. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Как сообщает прокуратура Владимирской области, надзорное ведомство Селивановского района утвердило обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному по статье «Незаконное использование документов для образования юридического лица».

По версии следствия, грузчик одного из мясоперерабатывающих предприятий региона в целях легкого получения денег нашел в соцсети объявление, согласно которому передал свой паспорт неизвестному человеку для оформления его якобы руководителем юридического лица.

За это грузчик получил 10 тысяч рублей. При этом он заранее понимал, что на самом деле фирмой руководить не будет. Уголовное дело направлено на рассмотрение в Селивановский районный суд.

Если вина мужчины будет доказана, ему может грозить штраф до 300 тысяч рублей.