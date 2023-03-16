По факту падения снега на девочку в Юрьев-Польском районе возбуждено дело

Фото: СУ СК России по Владимирской области

Как сообщает Следственное управление СК России по Владимирской области, Кольчугинским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье «Халатность» по факту травмирования двухлетнего ребенка, произошедшего в среду вечером.

По версии следствия, девочка вместе с мамой пришла в здание детского сада №10, и когда они выходили на улицу сверху упал скопившийся снег, серьезно травмировавший ребенка.

Следователи полагают, что произошедшее стало возможным по причине плохой организации уборки ответственными сотрудниками детского сада.

Расследование продолжается.