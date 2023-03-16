Во Владимирской области установлены сроки охоты на дичь

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Как сообщает Госохотинспекция Владимирской области, в указ об утверждении разрешенных сроков охоты на территории региона внесены изменения.

Так, в южной зоне Владимирской области на боровую дичь можно охотиться со второй субботы апреля в течение 10 дней, а на водоплавающую дичь и серую ворону с третьей субботы апреля также в течение 10 дней.

Что до весенней охоты в северной зоне региона, то здесь сроки устанавливаются абсолютно такие же.

Указ вступил в силу 14 марта и действует по 16 июня 2026 года.