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НовостиОбщество16 марта 2023 13:08

Во Владимирской области установлены сроки охоты на дичь

Соответствующий указ издал губернатор региона
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Александр ЧЕРНЫХ

Как сообщает Госохотинспекция Владимирской области, в указ об утверждении разрешенных сроков охоты на территории региона внесены изменения.

Так, в южной зоне Владимирской области на боровую дичь можно охотиться со второй субботы апреля в течение 10 дней, а на водоплавающую дичь и серую ворону с третьей субботы апреля также в течение 10 дней.

Что до весенней охоты в северной зоне региона, то здесь сроки устанавливаются абсолютно такие же.

Указ вступил в силу 14 марта и действует по 16 июня 2026 года.