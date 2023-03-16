Во Владимирской области выявили 7 нелегальных кредиторов и финансовую пирамиду

иллюстрация предоставлена владимирским отделением Банка России

В прошлом году Банк России выявил восемь зарегистрированных во Владимирской области нелегальных участников финансового рынка.

«Мошенники продолжают использовать классические схемы обмана: с обустроенными офисами и приветливыми сотрудниками. Владимирцы думают, что пришли в легальную организацию, а оказывается, что под вывеской компании скрывается нелегальный кредитор с условиями, характерными для ломбардной деятельности, но не являющейся таковой. Финансовые пирамиды могут прикрываться формой собственности в виде общества с ограниченной ответственностью или потребительского кооператива. Эти организации оказывают финансовые услуги гражданам, но не имеют специального разрешения Банка России, — отметил заместитель управляющего владимирским отделением Банка России Александр Хлысталов. — В их числе одна финансовая пирамида (потребительский кооператив социальных программ «Поддержка») и 7 лжеломбардов: комиссионные магазины «Нофелет 33», «Skupka» и «Mega Skupka», «Ломбард 911», ООО «Твой ломбард», ООО «Лом-арт хранитель», «Быстрые займы на ул. Ленина, д. 43» и «Алекс-ломбард»».

Узнать, подконтрольна ли организация Банку России, можно на официальном сайте регулятора в специальном разделе «Проверить финансовую организацию». Отдельной строкой здесь выделен предупредительный список организаций, у которых финансовый регулятор уже выявил признаки нелегальной деятельности. Проверить в нем организацию можно по названию, ИНН или адресу сайта. Список обновляется ежедневно, в настоящее время в нем числится более 8,7 тысяч организаций, из них 15 с владимирской «пропиской».