Во Владимире проведен локальный ремонт дорог на пяти улицах

Фото: администрация города Владимира

Как сообщает администрация города Владимира, специалистами ЦУГД производится ремонт дорожных повреждений литой асфальтобетонной смесью, которую можно укладывать даже при нынешней погоде.

Так, 15 марта работы по ремонту дорожного полотна произвели на улицах Урицкого, Вокзальной, Большой Нижегородской и Краснознаменной, а также на мосту через Клязьму. В общей сложности израсходовано 3,7 тонн асфальтобетонной смеси.

Такие работы в городе будут продолжены.

Сами жители могут сообщать о колдобинах и выбоинах на городских дорогах по телефонам ЦУГД: 47-90-94 (с 6.30 до 16.00 с перерывом на обед 12.00 до 13.00) или на мобильный телефон: 8-960-721-49-49 (круглосуточно, с перерывами с 12.00 до 13.00, и с 24.00 до 01.00).