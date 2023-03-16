Жителю Московской области дали три года условно за сбитую пенсионерку в Струнино

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Жителя Московской области признали виновным в совершении ДТП. Суд установил, что вечером 1 января прошлого года на автомобиле виновный заехал на парковочную площадку сетевого магазина в Струнино. Из-за неосторожного вождения он боковым зеркалом автомобиля задел престарелую женщину. Она упала и получила травмы, причинившие тяжкий вред здоровью. После ДТП мужчина скрылся с места происшествия.

Подсудимый признал свою вину, раскаялся. Суд учел, что мужчина совершил неосторожное преступление впервые, имеет положительные характеристики и двоих малолетних детей, трудоустроен, добровольно возместил потерпевшей материальный ущерб и моральный вред, принес ей извинения.

Пенсионерка ходатайствовала о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон. Однако суд назначил наказание в виде лишения свободы на 3 года условно с лишением права управления транспортными средствами на один год.