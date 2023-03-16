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НовостиОбщество16 марта 2023 11:14

Житель Кольчугино отдал знакомому долг наркотиками

Ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Фото: Иван ВИСЛОВ

Утверждено обвинительное заключение в отношении 23-летнего жителя Кольчугино. Он обвиняется в "незаконном сбыте наркотических средств, совершенном в значительном размере".

Установлено, что в ноябре 2022 года мужчина через интернет приобрел у неустановленного следствием лица наркотическое средство в значительном размере. На следующий день, желая выплатить долг своему знакомому, обвиняемый передал последнему часть ранее приобретенного наркотика.

Приятель сообщил в полицию и через неделю его знакомого задержали. В ходе предварительного расследования мужчина раскаялся и полностью признал вину.

Уголовное дело направлено в Кольчугинский городской суд. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет.