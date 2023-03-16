Во Владимирской области задержали курьера дистанционных аферистов

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во Владимирской области задержали курьера телефонных аферистов, который обманом завладел деньгами пенсионеров. У троих 80-летних пожилых людей он похитил в общей сложности более 380 тысяч рублей.

В полицию Суздальского и Гусь-Хрустального районов обратились местные жители с заявлениями о том, что они стали жертвами телефонных мошенников. Им на телефоны поступили звонки от «родственников», которые сообщили о том, что стали виновниками ДТП с тяжелыми последствиями. Якобы для их освобождения от уголовной ответственности требуются деньги. Не заподозрив обман, пенсионеры собрали имеющиеся сбережения и передали их курьеру. Однако впоследствии, связавшись с родственниками, они поняли, что их обманули, сообщили в областном УМВД.

Полицейские установили приметы и через несколько часов задержали мошенника на выходе из ресторана в городе Суздаль.

Задержанным курьером оказался 45-летний житель Красноярска. Он во всем признался. Подозреваемый рассказал, что обнаружил в интернете объявление о быстром заработке. Связавшись в переписке с анонимным куратором, дал согласие на «работу». Согласно полученным указаниям, он отправился во Владимирскую область, где сначала посетил обозначенный адрес в городе Гусь-Хрустальный, затем – два адреса в Суздале. После каждого визита курьер перечислял похищенную наличность на указанные ему счета, определенный процент от суммы оставлял себе.

Возбуждены уголовные дела по статье "мошенничество". Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.