В Александрове трое мужчин занимались сбытом фальшивых купюр

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как сообщает Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области, Александровский городской суд вынес обвинительный приговор троим жителям Московской области, которые обвинялись в сбыте поддельных денежных знаков.

Судом установлено, что один из них купил в Москве через тайник-закладку несколько фальшивых банкнот достоинством в 5000 рублей с серийными номерами.

После этого он позвал двоих приятелей, после чего каждый из них бродил по Александрову и то тут, то там покупал на фальшивки товары в местных магазинах, получая сдачу настоящими деньгами. Товары и полученную сдачу они оставляли себе.

С учетом всех обстоятельств суд признал всех троих виновными. Организатор преступления был наказан 10 годами 6 месяцами лишения свободы с учетом того, что сейчас он уже отбывает 10 лет колонии за совершение другого преступления.

Двое его соучастников получили каждый по 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Также приговором конфискован мобильный телефон мужчин, который обращен в доход государства.

Приговор в законную силу не вступил.